Serie A Gold parte il girone di ritorno con Junior Fasano-Pallamano Trieste 1970

La Junior Fasano si prepara ad affrontare il girone di ritorno di Serie A Gold, dopo aver concluso positivamente la prima parte di stagione. Sabato 13 dicembre alle 19, i biancazzurri sfideranno in casa la Pallamano Trieste 1970, con l’obiettivo di mantenere il ritmo e consolidare la posizione in classifica.

FASANO - Chiusa bene la prima parte di campionato con il convincente successo casalingo sul Siracusa, la Junior Fasano punta ad iniziare al meglio anche il girone di ritorno, ospitando alle ore 19 di sabato, 13 dicembre, la Pallamano Trieste 1970. Si prospetta una sfida certamente avvincente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

.. - Black Gold La serie Black Gold in gres effetto marmo è la scelta perfetta per chi cerca un design di grande impatto.. Il nero profondo della superficie è elegantemente interrotto da scintillanti venature dorate e sottili striature di quarzo bianco, cr - facebook.com Vai su Facebook

Pallamano: Cassano Magnano chiude il girone d’andata in testa alla Serie A Gold. Ci sono le qualificate per la Coppa Italia - 2026 di pallamano ha mandato in archivio il 13esimo e ultimo turno del girone d'andata della stagione regolare assegnando sia il ... Da oasport.it

Serie A Gold: Junior Fasano a Pressano per blindare le Finals - È tempo di archiviare la battuta d'arresto interna contro Chiaravalle e concentrarsi sull'ultimo impegno esterno del girone d'andata. Si legge su osservatoriooggi.it