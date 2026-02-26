Pallamano Junior Fasano in campo a Riccione per i quarti di Coppa Italia
Oggi, giovedì 26 febbraio, prende il via a Riccione l’edizione 2026 delle Finals di Coppa Italia di pallamano. La Junior Fasano scende in campo domani alle 18 nel Play Hall per affrontare la Teamnetwork Albatro Siracusa nei quarti di finale. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario stabilito e prosegue con le sfide in programma nei giorni successivi.
Avrà inizio oggi, giovedì 26 febbraio, l’edizione 2026 delle Finals di Coppa Italia, con la Junior che esordirà nei quarti alle ore 18 di domani, affrontando nel Play Hall di Riccione la Teamnetwork Albatro Siracusa. In campionato, nell’unico precedente stagionale, i biancazzurri vinsero per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Pallamano, la Junior Fasano vince contro l'Alperia Black DevilsParte con una vittoria il 2026 dei biancazzurri, che superano gli ospiti per 31-27 nella terza giornata di ritorno della Serie A Gold.
Serie A Gold, parte il girone di ritorno con Junior Fasano-Pallamano Trieste 1970FASANO - Chiusa bene la prima parte di campionato con il convincente successo casalingo sul Siracusa, la Junior Fasano punta ad iniziare al meglio...
Temi più discussi: Pallamano, Junior Fasano in campo a Riccione per i quarti di Coppa Italia; Pallamano A/M Gold, Junior Fasano a caccia di punti ad Appiano; Pallamano, si interrompe in Alto Adige la striscia vincente della Junior Fasano; Pallamano, Cassano Magnago non sbaglia contro Sassari. Fasano scavalca Siracusa.
Pallamano, Junior Fasano in campo a Riccione per i quarti di Coppa ItaliaAvrà inizio oggi, giovedì 26 febbraio, l’edizione 2026 delle Finals di Coppa Italia, con la Junior che esordirà nei quarti alle ore 18 di domani, affrontando nel Play Hall di Riccione la Teamnetwork A ... today.it
Pallamano, l’Albatro a Riccione per le Final Eight di Coppa ItaliaI siracusani affronteranno domani, a partire dalle 18, la Junior Fasano, preceduta in classifica al termine del girone di andata ... siracusanews.it
La Teamnetwork Albatro è pronta per il quarto di finale di Coppa Italia 2026 contro la Junior Fasano a Riccione. Debutto di Lukács Soma e diretta streaming su PallamanoTv #CoppaItalia2026 - facebook.com facebook