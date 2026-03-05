Palermitano operato alla spalla e dimesso | muore due giorni dopo mentre è a casa della compagna

Un uomo di 55 anni, residente a Palermo, è stato sottoposto a intervento chirurgico alla spalla e dimesso dall’ospedale di Cattolica. Due giorni dopo, mentre si trovava a casa della compagna, è deceduto. Le autorità hanno aperto un’inchiesta e disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte.

Aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia per far luce sulla tragica fine di Sebastiano Mirabile, 55enne che ha perso la vita il 26 febbraio ad Argenta, in provincia di Ferrara Secondo le prime ricostruzioni, come si legge sul Corriere di Bologna, il 12 febbraio l’uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Forlì, riportando la frattura di una scapola. Ricoverato all’ospedale di Cattolica fino al 23 febbraio, era stato sottoposto il giorno successivo a un intervento chirurgico. Dimesso il 25 febbraio, aveva raggiunto l’abitazione della fidanzata ad Argenta per il periodo di convalescenza post-operatoria. Il 26 febbraio, però, si è verificata la tragedia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Sebastiano operato alla spalla e dimesso, muore a 2 giorni di distanza mentre è a casa della fidanzataFerrara, 3 marzo 2026 – Viene operato a una spalla e, due giorni dopo l’intervento, muore stroncato da un malore nell’abitazione della fidanzata.

Leggi anche: Dimesso dal pronto soccorso, muore dopo 3 giorni: indagati due medici