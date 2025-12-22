Dimesso dal pronto soccorso muore dopo 3 giorni | indagati due medici

Sei medici sono stati iscritti nel registro degli indagati, tra cui una donna di 59 anni e un uomo di 41, entrambi coinvolti in un caso di decesso avvenuto tre giorni dopo la dimissione dal pronto soccorso. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione clinica e le eventuali responsabilità dei professionisti coinvolti. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

