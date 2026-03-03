Sebastiano operato alla spalla e dimesso muore a 2 giorni di distanza mentre è a casa della fidanzata

Un uomo operato alla spalla viene dimesso dall’ospedale e, due giorni dopo, muore improvvisamente a casa della fidanzata. L’incidente si è verificato a Ferrara, dove il paziente aveva appena terminato il percorso di recupero post-operatorio. Le autorità stanno indagando sulle circostanze della morte e sui possibili collegamenti con l’intervento subito.

Ferrara, 3 marzo 2026 – Viene operato a una spalla e, due giorni dopo l'intervento, muore stroncato da un malore nell'abitazione della fidanzata. Una tragedia dai contorni ancora da chiarire quella di Sebastiano Mirabile, 55enne originario di Palermo, deceduto nei giorni scorsi mentre si trovava a casa della compagna, ad Argenta. Sulla morte di Sebastiano Mirabile aperta un'inchiesta Sull'accaduto la procura ha aperto un'inchiesta, allo stato contro ignoti. Nelle prossime ore dovrebbe essere disposta l'autopsia, proprio allo scopo di stabilire nel dettaglio la causa della morte del 55enne e valutare eventuali collegamenti con il percorso di cure e l'intervento chirurgico da poco subito.