PAGELLE E TABELLINO Lazio-Atalanta 2-2 | Dele Bashiru crea Musah salva Palladino

La partita tra Lazio e Atalanta si è conclusa con un punteggio di 2-2 all'Olimpico, in una semifinale di andata di Coppa Italia. Dele Bashiru è stato autore di un assist e di una buona prestazione, mentre Musah ha effettuato un intervento decisivo per evitare il gol avversario. La sfida ha visto varie azioni di rilievo da entrambe le squadre, con momenti di equilibrio e occasioni create da entrambi i poli.

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta termina in parità. Biancocelesti e nerazzurri rinvieranno il verdetto nella sfida di ritorno, che si disputerà a Bergamo il prossimo ventuno aprile. La gara tra gli uomini di Maurizio Sarri e Vincenzo Palladino si è disputata in uno scenario surreale, con poco più di cinquemila tifosi presenti sugli spalti e la contestazione che coinvolge la presidenza. La squadra che si qualificherà per la finalissima verrà decisa nella gara di ritorno. Dele Bashiru 7: Non si vedeva in queste condizioni da diverso tempo: prepotenza fisica, attenzione e precisione. Sblocca il risultato con una giocata eccezionale: un pallonetto perfetto sull’uscita di Carnesecchi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

PAGELLE Lazio-Atalanta: il migliore è Dele-Bashiru, in una serata di alti e bassiLazio Atalanta, semifinale di andata della Coppa Italia 2025 2026, è finita 2-2: ecco le pagelle dei ragazzi biancocelesti con i voti della redazione di Lazionews.eu. lazionews.eu

