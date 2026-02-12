Bologna-Lazio le pagelle | Dele-Bashiru imposta e rifinisce 7 Orsolini quanti errori | 5

La partita tra Bologna e Lazio si è conclusa con alcune valutazioni nette. Dele-Bashiru ha messo in mostra una buona organizzazione e ha contribuito anche nel rifinire le azioni, ricevendo un 7 in pagella. Dall’altra parte, Orsolini ha combinato troppi errori e si è fermato a un 5. Tra le due squadre, il più convincente è stato Castro, mentre tra i biancocelesti si sono distinti anche Noslin, che ha dato un buon contributo. La gara ha messo in luce alcune crepe nelle prestazioni di entrambe le squadre

Nella squadra di Italiano diverse insufficienze, il migliore è Castro. In quella di Sarri bene anche Noslin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna-Lazio, le pagelle: Dele-Bashiru imposta e rifinisce, 7. Orsolini, quanti errori: 5 Approfondimenti su Bologna Lazio Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta, Sarri chiede rosso: proteste in Bologna-Lazio Durante la partita di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, sono scoppiate le proteste. Lazio, ritorno in lista per Dele-Bashiru: escluso Hysaj Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Bologna Lazio Argomenti discussi: Bologna-Lazio 1-1 (2-5 d.c.r.): Taylor segna il rigore della qualificazione e Sarri vola in semifinale di Coppa Italia; Bologna-Lazio 2-5 dcr, pagelle e tabellino: Provedel decisivo ai rigori, pesano gli errori di Ferguson e Orsolini, Taylor chiude i conti; Bologna-Lazio 1-1 (2-5 dcr), le pagelle: Noslin (7) decisivo dalla panchina, Castro lotta (7), Provedel (8) decisivo ai rigori; Bologna-Lazio, le pagelle: Dele-Bashiru imposta e rifinisce, 7. Orsolini, quanti errori: 5. Lazio in semifinale di Coppa Italia, Bologna ko ai rigori. Le pagelle: Provedel eroe (7,5), Noslin bomber vero (7). Pedro, sfortuna nera (6)La Lazio vola in semifinale, battendo ai rigori il Bologna. Durante i 90', un gol a testa. Alla rete di Castro nella prima frazione di ... msn.com Pagelle Bologna Lazio: Gila ancora insufficiente. Si riscattano Dele e Noslin. Provedel decisivo, tiratori glacialiPagelle Bologna Lazio – Voti e commento alle prestazioni dei calciatori biancocelesti scesi in campo oggi allo Stadio Renato Dall’Ara Allo Stadio Renato dall’Ara è andato in scena il quarto di finale ... lazionews24.com La sequenza dei calci di rigore di Bologna-Lazio #SportMediaset - facebook.com facebook 90' | Bologna-Lazio 2-5 D.C.R. SEGNA TAYLORRRRRR IL RIGORE DECISIVO LA LAZIO È IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA! #laziopress #bolognalazio #coppaitalia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.