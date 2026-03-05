Pagani continuano le domeniche ecologiche | i kit per la raccolta differenziata
A Pagani proseguono le domeniche ecologiche con la distribuzione di kit per la raccolta differenziata. Il servizio, attivo anche questa settimana, mira a fornire strumenti utili ai cittadini per migliorare la gestione dei rifiuti domestici. La distribuzione si svolge nel rispetto degli orari stabiliti e coinvolge diverse zone del comune. L'iniziativa si ripete periodicamente per incentivare pratiche più sostenibili.
Continua il servizio di distribuzione kit a supporto e incentivo della raccolta differenziata sul territorio comunale.In parallelo con la distribuzione porta a porta che dalla prossima settimana arriverà alla zona Palazzine, da domenica 8 marzo si terranno tre "Domeniche Ecologiche" dedicate alla distribuzione dei kit per la raccolta differenziata destinati ai residenti di alcune zone della città. Date: 8 – 15 – 22 marzoOrario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00Luogo: Area mercatale Vasca PignataroPer il ritiro è necessario che l'intestatario dell'utenza TARI si presenti con:-Documento di identità valido-Codice fiscale
