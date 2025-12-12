Aumento raccolta differenziata | via libera alle mini isole ecologiche presidiate

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta Comunale di Brindisi ha approvato la creazione di due mini isole ecologiche presidiate, nell’ambito di un progetto volto ad aumentare la raccolta differenziata. La nuova iniziativa, proposta dall’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci, prevede l’intervento di personale specializzato per migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere pratiche più sostenibili in città.

BRINDISI - La Giunta Comunale di Brindisi ha approvato, su proposta dell’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci, una delibera per la realizzazione di due mini isole ecologiche presidiate da personale della società Teknoservice.Le stesse avranno una dimensione di cinque metri per sedici e saranno. Brindisireport.it

aumento raccolta differenziata viaAumento raccolta differenziata : via libera alle mini isole ecologiche presidiate - L'assessore all'Ambiente del Comune di Brindisi, Livia Antonucci: “Un altro passo in avanti per raggiungere l’obiettivo" ... brindisireport.it

aumento raccolta differenziata viaRifiuti urbani in aumento. L’Italia punta su raccolta differenziata - L’edizione 2025 del Rapporto Rifiuti Urbani dell’Ispra restituisce un quadro complesso ma dinamico del sistema italiano dei rifiuti. dazebaonews.it

Immagine generica

Etg - Raccolta differenziata al via, costi in aumento per i condomini

Video Etg - Raccolta differenziata al via, costi in aumento per i condomini