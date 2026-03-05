Domenica 8 marzo al Pianobar Luci d’Alba di Padenghe del Garda si svolge “Voci di Donne – Tracce di Memoria”, un evento che combina musica dal vivo e narrazioni. L’iniziativa mette in evidenza testimonianze di donne che hanno lasciato un segno attraverso le proprie storie e le proprie parole. L’appuntamento si inserisce nelle celebrazioni della giornata dedicata alle donne.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Musica, parole e storie che continuano a parlare. Domenica 8 marzo, al Pianobar Luci d’Alba di Padenghe del Garda, prende vita “Voci di Donne – Tracce di Memoria”, una serata speciale fatta di musica dal vivo e racconti che danno voce a donne straordinarie. Non sarà solo un momento di intrattenimento, ma un viaggio tra storie vere, intense, a volte dimenticate. Storie di donne che hanno cambiato il mondo con il pensiero, con il coraggio, con il talento o con un gesto semplice ma capace di lasciare un segno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Giornata della Memoria, a Palazzo Donn'Anna “Quale memoria? Musei, voci, architetture. Dieci anni di riflessioni”Non una commemorazione formale, ma un incontro aperto sul senso della memoria oggi.

Il Giorno della Memoria e l'eredità tradita del "Mai più": voci ebraiche denunciano il genocidio a Gaza e la memoria selettivaSe il Giorno della Memoria deve conservare un significato che vada oltre la commemorazione rituale, deve tradursi nella capacità di riconoscere i...

Tutti gli aggiornamenti su Padenghe voci di donne tracce di memoria.

Voci di Donne XI edizione al Teatro Comunale di BeneventoVoci di Donne torna per l’11esima edizione venerdì 6 marzo al Teatro Comunale Vittorio Emmanuele di Benevento. Il programma della giornata prevede alle 10 ... napolivillage.com

A Nola al via la rassegna culturale Voci di donneNola si prepara ad accogliere Voci di donne, la nuova rassegna culturale promossa dall’Associazione ScenArt presieduta dalla giornalista Autilia Napolitano in sinergia con il museo storico ... rainews.it