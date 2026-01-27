Il Giorno della Memoria e l' eredità tradita del Mai più | voci ebraiche denunciano il genocidio a Gaza e la memoria selettiva

Il Giorno della Memoria invita a riflettere sul significato di ricordare e sull’importanza di riconoscere i segnali del genocidio. In questo giorno, si sottolinea la necessità di andare oltre la commemorazione rituale, mantenendo viva l’attenzione su tutte le forme di violenza e oppressione che si manifestano nel mondo. È un’occasione per promuovere consapevolezza e impegno verso i valori di rispetto e tutela dei diritti umani.

Se il Giorno della Memoria deve conservare un significato che vada oltre la commemorazione rituale, deve tradursi nella capacità di riconoscere i segnali del genocidio dovunque e contro chiunque si manifestino Il 27 gennaio ricorre in Italia il Giorno della Memoria, istituito dalla legge 211.

