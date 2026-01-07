Bayern Monaco stretta finale per il rinnovo di Upamecano | nodo sulla clausola rescissoria!

Il Bayern Monaco sta finalizzando il rinnovo di contratto di Dayot Upamecano, con particolare attenzione alla questione della clausola rescissoria. Secondo fonti di mercato, le trattative si stanno avvicinando alla conclusione e rappresentano un passo importante per il rafforzamento della difesa bavarese. Restano da definire alcuni dettagli, ma l’intenzione del club è quella di confermare il difensore francese a lungo termine.

