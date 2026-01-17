Cheryle StOnge in un libro le foto alla madre colpita da demenza che non raccontano mai la malattia | Ho voluto mostrare la luce che ci ha avvolte in ogni giornata spesso terribilmente difficile trascorsa insieme

Cheryle St. Onge, fotografa americana, ha dedicato anni a scattare immagini della madre affetta da demenza, evitando rappresentazioni dirette della malattia. Nel suo libro, le fotografie mostrano la luce e la quotidianità condivisa, piuttosto che il dolore o la sofferenza. Un racconto intimo e rispettoso che valorizza la forza e la bellezza nelle piccole cose di ogni giorno, offrendo uno sguardo diverso sulla malattia e sul rapporto madre-figlia.

Perché il titolo Calling the Birds Home?«C’era una frase che continuavo a ripetermi mentre mi prendevo cura di mia madre: “Oh mio Dio, se ci stai guardando dall’alto, chiunque tu sia, qualunque cosa tu sia, mandaci un po’ d’amore”. E quell’amore è arrivato. L’energia è entrata in casa, l’uccellino è tornato al suo nido». Quindi Dio, o chi per lui, l’ha ascoltata?«Sì, chiunque sia stato: Dio, l’Universo o Madre Natura. ci ha donato qualcosa di immenso. È stato il momento della nostra vita in cui siamo state più unite. Ogni istante apparteneva solo a noi». Di sicuro ci sono stati giorni più difficili di altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

