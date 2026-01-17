Cheryle StOnge in un libro le foto alla madre colpita da demenza che non raccontano mai la malattia | Ho voluto mostrare la luce che ci ha avvolte in ogni giornata spesso terribilmente difficile trascorsa insieme

Da vanityfair.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cheryle St. Onge, fotografa americana, ha dedicato anni a scattare immagini della madre affetta da demenza, evitando rappresentazioni dirette della malattia. Nel suo libro, le fotografie mostrano la luce e la quotidianità condivisa, piuttosto che il dolore o la sofferenza. Un racconto intimo e rispettoso che valorizza la forza e la bellezza nelle piccole cose di ogni giorno, offrendo uno sguardo diverso sulla malattia e sul rapporto madre-figlia.

Perché il titolo Calling the Birds Home?«C’era una frase che continuavo a ripetermi mentre mi prendevo cura di mia madre: “Oh mio Dio, se ci stai guardando dall’alto, chiunque tu sia, qualunque cosa tu sia, mandaci un po’ d’amore”. E quell’amore è arrivato. L’energia è entrata in casa, l’uccellino è tornato al suo nido». Quindi Dio, o chi per lui, l’ha ascoltata?«Sì, chiunque sia stato: Dio, l’Universo o Madre Natura. ci ha donato qualcosa di immenso. È stato il momento della nostra vita in cui siamo state più unite. Ogni istante apparteneva solo a noi». Di sicuro ci sono stati giorni più difficili di altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

cheryle stonge in un libro le foto alla madre colpita da demenza che non raccontano mai la malattia ho voluto mostrare la luce che ci ha avvolte in ogni giornata spesso terribilmente difficile trascorsa insieme

© Vanityfair.it - Cheryle St.Onge, in un libro le foto alla madre colpita da demenza che non raccontano mai la malattia: «Ho voluto mostrare la luce che ci ha avvolte in ogni giornata, spesso terribilmente difficile, trascorsa insieme»

Leggi anche: Nel libro "La distanza che ci unisce" una madre e un figlio raccontano la rinascita dopo lunghi anni segnati da aggressioni e incomprensioni

Leggi anche: Piero Chiambretti: «Non ho mai saputo chi fosse mio padre. Ma so chi è stata mia madre: la donna che mi ha lasciato scegliere. Quando ho potuto l'ho fatta licenziare e le ho comprato una casa»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cheryle St.Onge, in un libro le foto alla madre colpita da demenza che non raccontano mai la malattia: «Ho voluto mostrare la luce che ci ha avvolte in ogni giornata, spesso terribilmente difficile, trascorsa insieme».

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.