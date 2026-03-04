Domenica 8 marzo ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici regionali

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, i musei, i parchi archeologici e i luoghi storici della Regione Siciliana saranno accessibili gratuitamente. La Regione ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dal ministero della Cultura, che prevede l’ingresso senza costi per visitatori di tutte le età nelle strutture culturali dell’isola. L’iniziativa riguarda tutte le strutture regionali coinvolte.

Anche quest'anno in occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal ministero della Cultura, offrendo l’ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi storici dell’Isola. Un’iniziativa con la quale l'assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana punta a coniugare il valore simbolico della ricorrenza con la promozione del patrimonio artistico, rendendo accessibili a tutti, e in particolare alle donne, i tanti tesori custoditi nei siti regionali. "Si tratta di un gesto simbolico, ma significativo – spiega l’assessore Francesco Paolo Scarpinato – perché finalizzato a promuovere una più ampia riflessione sull’importanza dell’8 marzo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Musei e parchi archeologici regionali, domenica 8 marzo ingresso gratuito Leggi anche: 'Domenica al Museo', ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali di Bari e provincia Una selezione di notizie su Domenica 8 marzo ingresso gratuito nei.... Temi più discussi: Musei aperti per le donne 8 marzo 2026; L’8 marzo ingresso gratuito per le donne alla Reggia di Caserta; L'8 marzo ingresso gratuito per le donne per la Giornata internazionale della Donna nei musei della Direzione Regionale Musei della Toscana; 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026. L’8 marzo ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici regionali, Scarpinato: Gesto simbolico ma significativoAnche quest’anno in occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal ministero della Cultura, offrendo l’ingresso gratui ... ilsicilia.it 8 marzo alla Reggia di Caserta, ingresso gratuito per le donne e visite tematicheCaserta – Domenica 8 marzo la Reggia di Caserta apre le porte alle visitatrici con ingresso gratuito in occasione della Giornata internazionale della Donna, ... pupia.tv Domenica 8 marzo 2026 ingresso gratuito per le donne nei musei e siti statali. facebook Da venerdì a domenica prossima torna lo Sbarazzo con la 13esima edizione che coinvolge 78 realtà commerciali della città. x.com