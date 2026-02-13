Ddl Bongiorno mobilitazione nazionale delle donne | Consenso chiaro o è violenza Proteste in diverse città italiane

Il Ddl Bongiorno ha scatenato una mobilitazione nazionale delle donne, che rivendicano un consenso chiaro come condizione essenziale per evitare violenza. In diverse città italiane, donne e associazioni si sono radunate per chiedere maggiore chiarezza nelle norme e per opporsi alle modifiche proposte all’articolo 609 bis del codice penale. La protesta si è concentrata sulla necessità di proteggere le vittime e di chiarire i confini tra consenso e violenza, con manifestazioni che hanno attirato centinaia di partecipanti. Domenica 15 febbraio 2026, le piazze si sono riempite di cartelli e slogan che reclamano diritti

Donne in Piazza Contro il Ddl Bongiorno: "Il Consenso è la Chiave, Senza è Violenza". Domani, domenica 15 febbraio 2026, numerose città italiane saranno teatro di manifestazioni contro le possibili modifiche all'articolo 609 bis del codice penale, innescate dal dibattito sul cosiddetto Ddl Bongiorno. A Palermo, la Cgil e un ampio ventaglio di associazioni scenderanno in piazza Verdi per ribadire con forza che solo il consenso e inequivocabile definisce un atto sessuale, e che la sua assenza costituisce violenza. Un'Onda di Protesta che Ripercorre la Storia dei Diritti. La mobilitazione di domani non è un evento isolato, ma si inserisce in una lunga storia di battaglie per la difesa dei diritti delle donne e per la conquista della libertà sessuale.