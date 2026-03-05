Ostanel | Con 189 milioni in più non si assumono operatori e le liste d' attesa continuano a crescere

Durante la seduta della Quinta commissione dell’assemblea legislativa veneta, i consiglieri regionali di Alleanza Verdi e Sinistra hanno sottolineato che, nonostante un incremento di 189 milioni di euro, non sono stati assunti nuovi operatori sanitari e le liste d’attesa continuano a crescere. Carlo Cunegato ed Elena Ostanel hanno espresso dubbi sulla capacità della recente strategia di migliorare la situazione.

«In Commissione sanità abbiamo discusso le disposizioni proposte dalla Giunta regionale per il 2026 in materia di personale del Servizio sanitario regionale e di specialistica ambulatoriale interna. Il tetto di spesa per il personale sanitario è fissato a 3,505 miliardi di euro: solo 189 milioni in più rispetto all'anno precedente. Una cifra che rischia di essere interamente assorbita dagli aumenti contrattuali già previsti, senza lasciare alcuno spazio per nuove assunzioni», sottolineano i due consiglieri. «Le liste d'attesa sono sempre più elevate e la popolazione invecchia: i bisogni di cura crescono, ma il sistema non avrà più personale per farvi fronte.