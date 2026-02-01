Il piano per le liste d?attesa | dai medici un sì con riserva Si riparta da un confronto

I medici pugliesi rispondono al nuovo piano del governatore Antonio Decaro con una riserva. Non sono convinti che le misure proposte bastino a ridurre davvero le liste d’attesa e chiedono di ripartire da un confronto aperto. Per ora, il loro sì rimane condizionato.

I medici pugliesi accolgono con "riserva" il Piano del neo governatore Antonio Decaro per abbattere le liste d'attesa. «È un inizio, ma occorre ripartire dal confronto e dal giudizio clinico» – dicono. Secondo il documento, varato dalla Giunta regionale, occorre recuperare oltre 124mila prestazioni entro il 30 giugno: per raggiungere l’obiettivo, previste l'apertura degli ambulatori per 12 ore al giorno, inclusi serali fino alle 23, e nei weekend, sedute operatorie aggiuntive, attività di recall telefonico dei cittadini, per verificare l’esigenza della prestazione, e monitoraggio delle prescrizioni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

L’Asst ha presentato il nuovo piano per le liste d’attesa, con orari più estesi e incentivi per i medici.

