Anziani e disabili la svolta di Roma Con 130 milioni Gualtieri azzera le liste d’attesa

Roma accelera sul fronte sociale e abitativo, con un investimento di 130 milioni per annullare le liste di attesa per anziani e disabili. Il bilancio previsionale di Roma Capitale, in approvazione questa settimana, rappresenta una svolta concreta nelle politiche di inclusione e assistenza, puntando a migliorare la qualità della vita di chi ha più bisogno. Un impegno deciso per una città più equa e solidale.

