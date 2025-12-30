Antenna telefonica in zona ospedale Tar sblocca i lavori Comune condannato alle spese

Il Tar ha deciso di sbloccare definitivamente i lavori per l’installazione di un’antenna telefonica in zona ospedaliera, autorizzando così la prosecuzione dell’intervento. Il pronunciamento dei giudici amministrativi ha inoltre condannato il Comune alle spese legali, confermando la legittimità dell’intervento e il rispetto delle normative vigenti. La decisione rappresenta un’importante chiarificazione sulla regolamentazione delle installazioni di infrastrutture di telecomunicazione in aree sensibili.

I giudici amministrativi sbloccano definitivamente i lavori per l'installazione di un'antenna di telefonia mobile in zona ospedaliera. La Settima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato da Iliad Italia S.p.A. contro il Comune di Caserta, che.

