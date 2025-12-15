i supereroi acrobatici fanno tappa all' ospedale buzzi di milano consegnando doni ai bambini dei reparti di pediatria

I supereroi acrobatici sono arrivati all'Ospedale Buzzi di Milano, portando doni e sorrisi ai bambini dei reparti di pediatria. Un evento speciale che ha regalato momenti di gioia e speranza a piccoli pazienti e loro famiglie, rendendo indimenticabile una giornata dedicata alla solidarietà e alla magia del sorriso.

Una giornata indimenticabile per i bambini e le famiglie presenti all’Ospedale Vittore Buzzi di Milano. In occasione delle festività natalizie, i loro supereroi preferiti, tra cui Batman, Spiderman, Ironman e Hulk, si sono calati dal tetto dell’ospedale per portare un messaggio speciale di forza. Milanotoday.it

I 'supereroi acrobatici' arrivano dal cielo e fanno tappa all'ospedale Buzzi di Milano - L'evento di charity natalizio che si è svolto presso l'ospedale milanese ha visto i volontari dell'associazione Sea calarsi in abiti da Batman, Hulk e Spiderman, per portare un sorriso ai piccoli dege ...