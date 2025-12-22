Grande partecipazione alla ’camminata’ promossa a Marina di Carrara Omaggio agli atleti scomparsi Successo per il ’Memorial’ dell’Uisp

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande partecipazione alla camminata ’Memorial provinciale di tutti gli atleti di atletica leggera deceduti’, organizzata dall’Atletica Uisp Marina in collaborazione con l’ufficio sport del comune di Carrara e l’assessorato allo sport. Oltre un centinaio i partecipanti che sono partiti dal campo scuola di Marina di Carrara e che, attraverso via Maestri del Marmo, e i viali Colombo e Vespucci, hanno raggiunto la passeggiata a mare percorrendola fino alla madonnina (con ritorno), dove hanno deposto un mazzo di fiori a ricordo di tutti gli appassionati di atletica deceduti. Chi a piedi, chi in bicicletta, chi con i pattini, chi con i bastoncini del nord walking, chi in carrozzina perchè diversamente abile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

grande partecipazione alla 8217camminata8217 promossa a marina di carrara omaggio agli atleti scomparsi successo per il 8217memorial8217 dell8217uisp

© Sport.quotidiano.net - Grande partecipazione alla ’camminata’ promossa a Marina di Carrara. Omaggio agli atleti scomparsi. Successo per il ’Memorial’ dell’Uisp

Leggi anche: ASI Cultura, grande successo per l’omaggio a Pasolini. Cioffi: “Memoria e partecipazione, la cultura è comunità”

Leggi anche: “Sentieri Mediterranei” apre con successo: grande partecipazione alla prima giornata

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Grande successo per la campagna “No al Melanoma” promossa da Aboca - Arezzo, 7 novembre 2025 – Si è conclusa con grande successo di partecipazione la campagna di screening gratuito dei nei “No al Melanoma”, promossa da Aboca in collaborazione con l’Associazione umbra ... lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.