Grande partecipazione alla ’camminata’ promossa a Marina di Carrara Omaggio agli atleti scomparsi Successo per il ’Memorial’ dell’Uisp
Grande partecipazione alla camminata ’Memorial provinciale di tutti gli atleti di atletica leggera deceduti’, organizzata dall’Atletica Uisp Marina in collaborazione con l’ufficio sport del comune di Carrara e l’assessorato allo sport. Oltre un centinaio i partecipanti che sono partiti dal campo scuola di Marina di Carrara e che, attraverso via Maestri del Marmo, e i viali Colombo e Vespucci, hanno raggiunto la passeggiata a mare percorrendola fino alla madonnina (con ritorno), dove hanno deposto un mazzo di fiori a ricordo di tutti gli appassionati di atletica deceduti. Chi a piedi, chi in bicicletta, chi con i pattini, chi con i bastoncini del nord walking, chi in carrozzina perchè diversamente abile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
