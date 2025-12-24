Barbra Streisand elogia l’episodio natalizio di Ariana Grande del Saturday Night Live
Pochi giorni dopo aver condiviso il palco del Saturday Night Live con Cher, Ariana Grande ha ricevuto grandi elogi da un’altra icona della musica e del cinema: Barbra Streisand. «Ariana è una giovane donna con un talento incredibile», ha scritto la cantante nella didascalia di una foto che le ritrae insieme. «Ha una voce meravigliosa come nessun’altra, e molto di più. Sa recitare, sa ballare, sa essere divertente! È anche dolce, gentile e premurosa. Sono molto orgogliosa di te, Ariana, e grazie per aver cantato con me nel mio album». Ariana Grande ha partecipato all’ultimo album di Barbra Streisand. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
