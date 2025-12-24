Pochi giorni dopo aver condiviso il palco del Saturday Night Live con Cher, Ariana Grande ha ricevuto grandi elogi da un’altra icona della musica e del cinema: Barbra Streisand. «Ariana è una giovane donna con un talento incredibile», ha scritto la cantante nella didascalia di una foto che le ritrae insieme. «Ha una voce meravigliosa come nessun’altra, e molto di più. Sa recitare, sa ballare, sa essere divertente! È anche dolce, gentile e premurosa. Sono molto orgogliosa di te, Ariana, e grazie per aver cantato con me nel mio album». Ariana Grande ha partecipato all’ultimo album di Barbra Streisand. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Barbra Streisand elogia l’episodio natalizio di Ariana Grande del “Saturday Night Live”

Leggi anche: Kpop huntrix protagonista di un’imprevista apparizione a saturday night live

Leggi anche: Eddie Murphy, senza saperlo, ha aiutato una ex star del Saturday night live dopo l'11 Settembre

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

È nata una stella… Ma quella vera. Parlo del film uscito il 18 dicembre 1976, quello con Barbra Streisand e Kris Kristofferson. Il remake dell’omonima pellicola con Judy Garland, poi rifatta da Bradley Cooper con Lady Gaga. Ma ci tengo a ribadire che quella v - facebook.com facebook