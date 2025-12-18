Rob Reiner Meg Ryan sulla morte del regista di Harry ti presento Sally | Una tragedia impossibile
Rob Reiner e Meg Ryan hanno espresso il loro dolore per la perdita del regista di
L'attrice ha condiviso sui social un post per rendere omaggio all'artista e alla moglie Michele, uccisi nella giornata di domenica. Meg Ryan, star del cult Harry, ti presento Sally, ha condiviso un post sui social per ricordare Rob Reiner e sua moglie Michele. L'attrice ha pubblicato una foto in cui è ritratta mentre balla insieme al regista, ammettendo che sentirà moltissimo la sua mancanza. Le parolle della star di Harry, ti presento Sally Il post di Meg Ryan celebra i due artisti, ritrovati privi di vita domenica, dichiarando: "Grazie, Rob e Michelle, per il modo in cui credevate nel vero amore, nelle fiabe e nelle risate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
