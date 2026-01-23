Rayo Vallecano-Osasuna sabato 24 gennaio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici I Matagigantes accolgono i Navarri

Analisi della sfida tra Rayo Vallecano e Osasuna, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 14:00. Entrambe le squadre hanno 22 punti e si trovano in una posizione di classifica che richiede attenzione, con l'obiettivo di evitare la zona retrocessione. In questo articolo, troverete formazioni, quote e pronostici per una partita importante per entrambe le compagini.

Rayo Vallecano e Osasuna hanno entrambe 22 punti e stazionano in una zona di classifica abbastanza pericolosa: l’Europa è piuttosto lontana, mentre la zona salvezza è relativamente vicina. Sono due compagini che sembrano avere nettamente qualcosa in più rispetto alle squadre che lottano per non retrocedere ma non l’hanno ancora dimostrato del tutto: i Matagigantes hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

