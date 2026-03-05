Osasuna-Maiorca sabato 07 marzo 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Los Bermellones attesi a Pamplona

Sabato 7 marzo 2026 alle 14:00 si svolge la partita tra Osasuna e Maiorca a Pamplona. Le due squadre scenderanno in campo per la prima gara del weekend di Liga, con le formazioni ufficiali che saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. Le quote e i pronostici sono già disponibili, mentre i tifosi attendono di seguire la sfida tra le due compagini.

La prima gara del sabato di Liga si giocherà a Pamplona e vedrà rivaleggiare l'Osasuna e il Maiorca. Le due squadre sono in una situazione molto diversa: i Navarri hanno 33 punti, sembrano ormai troppo lontani dal treno europeo per provare a inserirsi ma hanno praticament già raggiunto la salvezza, visto che hanno ben 9 punti di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Osasuna-Maiorca (sabato 07 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones attesi a Pamplona Vedat Muriqi, elemento di spicco per il Maiorca, si presenta in questa stagione come uno dei giocatori cardine della formazione. In 12 presenze ha collezionato 6 reti, dimostrando la sua capacità di