Orso e Cambiaghi riaprite le ali Con il Verona occasione doppia C’è anche l’azzurro da difendere

Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi sono nuovamente pronti a scendere in campo con il Bologna, che ha rinnovato la propria formazione e recuperato diversi giocatori chiave. La squadra ha affrontato le ultime partite contro Torino, Pisa e Udinese, con Bernardeschi, Castro e Odgaard che sono andati a segno, mentre il portiere ha contribuito con parate decisive. Ora si prepara alle prossime sfide, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione.

Adesso tocca a Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi. Il Bologna si è ritrovato cambiando pelle e cambiando pelle ha ritrovato Skorupski, Bernardeschi, Castro e Odgaard: in gol gli ultimi tre nelle uscite con Torino, Pisa, Udinese, determinanti al pari del portiere che ha blindato pali e risultati. Ma c'è di più. E' tornato in splendida forma e leader Lucumi, segnali di crescita arrivano pure da Vitik, Rowe e Dominguez e Italiano sta scoprendo pure Joao Mario, detonato nella serata determinante con il Brann per prendersi gli ottavi di Europa League. Per completare l'opera mancano gli esterni azzurri. Toccherà probabilmente a Orso e Cambiaghi col Verona: scelta dettata dal turnover e dalla forma psico fisica migliore dei compagni da risparmiare in vista della sfida con la Roma, ma non sarà un'occasione banale.