A Verona il rito del Brusa la Vecia al Forte Gisella Padovani | Difendere le tradizioni significa difendere l’identità dei territori

Si rinnova anche quest’anno, alle Curve di Forte Gisella nel quartiere di Santa Lucia, uno degli appuntamenti popolari più sentiti dalla comunità veronese: il tradizionale "Brusa la Vecia". L’evento è in programma quest'oggi, martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 18 e rappresenta, come da. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: "Agricoltori a Milano per difendere dignità del lavoro e futuro dei territori" Leggi anche: La Cia Abruzzo manifesta a Bruxelles "per difendere l’agricoltura europea e il futuro dei nostri territori" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. A Verona per l'Epifania torna il rito del falò in piazza, ma sarà un fuoco simbolico e a bruciare non sarà la Befana; Brusa la Vecia a Forte Gisella, on. Padovani (FdI): tradizione che unisce il quartiere; A Verona non si Brusa la vecia: al suo posto una pira di careghe; Brusa la Vecia, il 6 gennaio si rinnova la tradizione al Forte Gisella. A Verona non si “Brusa la vecia”: al suo posto una pira di “careghe” - Durante l’Epifania, che a Verona chiude il Natale e apre alle Olimpiadi, al posto della "vecia" brucerà simbolicamente una pira di sedie ... veronaoggi.it

Padovani: «Annullare il brusa la vecia è allucinante». Traguardi: «Non è un sacrificio se può mettere a repentaglio la salute» - Così si esprime in una breve nota affidata ai social il consigliere comunale e parlamentare ... veronasera.it

A Verona niente Brusa la Vecia, annullati tutti i falò previsti per il 6 gennaio - Dopo la festa di Capodanno in piazza Bra e la Befana del vigile, annullati anche tutti i falò e gli eventi in programma a Verona per il giorno ... veronaoggi.it

Tra tradizione, folklore e buon auspicio per il nuovo anno, l’antico rito del falò richiama in Piazza Carlo Ederle la comunità della Valpantena, tra scintille, brindisi e lo spirito dell’“anno nuovo, vita nuova”. #veronanetwork - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.