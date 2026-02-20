Orsini ha commentato il recente decreto Bollette, evidenziando che rappresenta un passo avanti ma chiedendo di ridurre la tassa carbonica. Ha sottolineato l’importanza di un piano industriale a lungo termine, sperando che il decreto sull’iperammortamento venga approvato presto. La proposta mira a sostenere le imprese, favorendo gli investimenti in tecnologia. La discussione si concentra sulla necessità di interventi mirati per incentivare la crescita economica del Paese.

Orsini ha poi rilanciato la necessità di un piano industriale a lungo termine per il Paese. "Diciamo che si sta andando in questa direzione, aspettiamo e speriamo che arrivi presto il decreto sull'iperammortamento", ha chiarito facendo riferimento all'agevolazione fiscale che permette alle imprese di maggiorare il valore dei beni strumentali nuovi di "Industria 4.0" Confindustria non è ancora del tutto soddisfatta degli sforzi compiuti dal governo Meloni in tema di energia e costo in bolletta. L’approvazione del decreto che libera 5 miliardi per alleggerire il peso sulle spalle dei cittadini è stata accolta positivamente, ma solo come l’inizio di un percorso ben più complesso.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Orsini sul decreto Bollette: ‘È passo in avanti, ma bisogna abbassare la tassa carbonica’

Leggi anche: Della Vite cresce: “Adesso bisogna solo ritrovare la confidenza, ma è un bel passo in avanti”

Leggi anche: A chi non piace il decreto del Governo per abbassare i prezzi delle bollette (che innervosisce i mercati)

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.