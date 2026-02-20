Orsini sul decreto Bollette | ‘È passo in avanti ma bisogna abbassare la tassa carbonica’
Orsini ha commentato il recente decreto Bollette, evidenziando che rappresenta un passo avanti ma chiedendo di ridurre la tassa carbonica. Ha sottolineato l’importanza di un piano industriale a lungo termine, sperando che il decreto sull’iperammortamento venga approvato presto. La proposta mira a sostenere le imprese, favorendo gli investimenti in tecnologia. La discussione si concentra sulla necessità di interventi mirati per incentivare la crescita economica del Paese.
Orsini ha poi rilanciato la necessità di un piano industriale a lungo termine per il Paese. "Diciamo che si sta andando in questa direzione, aspettiamo e speriamo che arrivi presto il decreto sull'iperammortamento", ha chiarito facendo riferimento all'agevolazione fiscale che permette alle imprese di maggiorare il valore dei beni strumentali nuovi di "Industria 4.0" Confindustria non è ancora del tutto soddisfatta degli sforzi compiuti dal governo Meloni in tema di energia e costo in bolletta. L’approvazione del decreto che libera 5 miliardi per alleggerire il peso sulle spalle dei cittadini è stata accolta positivamente, ma solo come l’inizio di un percorso ben più complesso.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti discussi: Via libera al decreto bollette. Meloni: Aiuti da oltre 5 miliardi. Orsini: Segnale importante; Orsini: Il decreto bollette primo passo verso una politica industriale; Decreto bollette, Orsini: confronto Ue su ETS e competitività; ++ Orsini (Confindustria), accogliamo con favore il decreto bollette ++.
Confindustria, aria di secessione post-decreto bolletteIl decreto del Governo riaccende vecchie fratture in Viale dell’Astronomia. Mal di pancia fra gli associati di Elettricità Futura che lamentano ancora il difetto di rappresentanza da parte di Orsini. milanofinanza.it
Critiche ed elogi al decreto BolletteSimona Benedettini, economista dell’energia e fondatrice di Race Consulting, ha invece criticato il decreto, collegandolo all’azione dell’esecutivo di Mario Draghi sugli extraprofitti e inserendolo ... startmag.it
Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, giovedì #19febbraio. Via libera al decreto taglia #bollette, Orsini: segnale importante per le imprese. Troppi lavori e traffico, al #traforo del Monte Bianco serve il raddoppio. #buonalettura #primapagina x.com
Orsini (Confindustria): "L'energia è la priorità numero 1 per la competitività delle nostre aziende. Auspichiamo che il decreto arrivi il prima possibile" - facebook.com facebook