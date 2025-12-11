Ordinano un piatto ne mangiano mezza porzione e poi dicono ‘non è buono’ Lo fanno riportare in cucina e non lo pagano Hanno speso 19 euro per 7 pietanze è normale o è una truffa? | lo sfogo virale su TikTok

Una vicenda condivisa su TikTok da @girlypopzonly ha attirato l’attenzione, suscitando reazioni contrastanti. La storia di clienti che ordinano, consumano solo mezza porzione e poi rifiutano di pagare, solleva dubbi sulla normalità di comportamenti simili o se si tratti di una truffa. La vicenda ha diviso i commentatori, alimentando il dibattito online.

La storia che ha raccontato @girlypopzonly su TikTok e che riporta il DailyDot è diventata virale perché ha diviso i commentatori. C’è chi dice che i clienti sarebbero stati da cacciare, chi sospetta sia una forma di truffa, chi dà invece la ‘colpa’ al manager. Cameriera in un ristorante, la creator racconta che una coppia si è seduta e ha ordinato due piatti e due drink. “Dopo un po’ mi avvicino al tavolo e chiedo se va tutto bene. La ragazza risponde ‘no, è disgustoso, non lo voglio’ “. A quel punto @girlypopzonly nota che il cheeseburger era stato mangiato per metà e le patatine finite ma la cliente le ridà il mezzo burger. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it