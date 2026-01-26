Cultura | incontro con il linguista Diego Poli sui linguaggi del Futurismo

Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 17.30, presso l'Auditorium "Carlo Mattioli" di Palazzo del Governatore, si terrà l'incontro "I linguaggi espressivi dell'essere umano protetico del Futurismo" con Diego Poli, linguista e glottologo, professore emerito dell'Università di Macerata. L'appuntamento rientra nel ciclo di incontri collaterali alla mostra "Giacomo Balla. Un universo di luce". Durante la conferenza, Poli dialogherà con Davide Astori (Università di Parma), Marcello Poletti (Rotaract e-Club "Homaranismo Mitridate") e Vanni Di Stefano (Gruppo "Mitridate"); modera Domenico Giuseppe Muscianisi (Università di Parma).

