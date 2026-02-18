Caserta tra le città più accessibili per studenti con disabilità | è sul podio dell' intera Italia

Caserta si distingue perché, secondo uno studio di LeTueLezioni, è tra le prime dieci città italiane più accessibili agli studenti con disabilità. La ricerca ha analizzato le strutture e i servizi disponibili, evidenziando come molte scuole siano dotate di rampe, ascensori e aule speciali. In particolare, la città si è migliorata grazie a recenti interventi di ristrutturazione nelle scuole pubbliche. Questi passi avanti permettono a tanti giovani di frequentare l’istruzione in modo più semplice. La classifica italiana mostra il ruolo di Caserta nel garantire pari opportunità ai suoi studenti.

La provincia di Caserta può guardare con orgoglio alla propria offerta educativa. Secondo un recente studio condotto da LeTueLezioni, la città capoluogo entra nella top 10 italiana per accesso reale all'istruzione per studenti con disabilità, insieme a Napoli e Salerno. Una conferma del buon lavoro di scuole, insegnanti e servizi di supporto che permettono di garantire pari opportunità sul territorio campano. L'analisi di LeTueLezioni prende in considerazione diversi fattori: il numero di scuole per abitante, la disponibilità di insegnanti di sostegno, la spesa regionale per l'istruzione e l'offerta di servizi extrascolastici.