L’Orologio dell’Apocalisse segna 85 secondi alla potenziale fine del mondo mai così vicino alla mezzanotte | cos’è e come funziona

La Terra si trova a soli 85 secondi dalla fine del mondo, il livello più vicino mai registrato. L’Orologio dell’Apocalisse si sposta di nuovo, e questa volta pericolosamente vicino alla mezzanotte. Secondo un gruppo di scienziati e difensori dei diritti umani, le tensioni tra Russia, Cina e Stati Uniti stanno crescendo, rendendo il futuro sempre più incerto. La minaccia di un conflitto globale si fa sentire forte, e il tempo per agire si sta esaurendo.

La Terra è più vicina che mai alla distruzione, poiché Russia, Cina, Stati Uniti e altri paesi stanno diventando "sempre più aggressivi, avversari e nazionalisti", ha affermato martedì un gruppo di difesa dei diritti umani orientato alla scienza, spostando il suo " Orologio dell'apocalisse " a 85 secondi dalla mezzanotte. Le lancette sono state spostate, quindi, ancora in avanti, da 89 (dell'anno scorso) a 85 secondi prima della mezzanotte, la soglia simbolica della catastrofe globale. A comunicarlo è il Bulletin of the Atomic Scientists, la rivista fondata nel 1945 da Albert Einstein e che, dal 1947, aggiorna ogni anno questo indicatore del rischio planetario.

