L’Orologio dell’Apocalisse indica che il mondo è a 85 secondi dalla mezzanotte nucleare, il valore più vicino alla catastrofe mai registrato. L’allarme, diffuso dal Bulletin of the Atomic Scientists, sottolinea la crescente minaccia di crisi nucleari e ambientali che richiedono attenzione e intervento immediato.

Più vicini che mai alla catastrofe. Mancano 85 secondi alla mezzanotte. È l’allarme lanciato in queste ore dal Bulletin of the atomic scientists. Il Bulletin è stato fondato nel 1945 da Albert Einstein, Robert Oppenheimer e dagli scienziati dell’Università di Chicago che contribuirono allo sviluppo delle prime armi atomiche nel Progetto Manhattan. (BULLETIN FOTO) – Notizie.com Due anni dopo gli scienziati crearono il Doomsday Clock, l’Orologio dell’Apocalisse, con un conto alla rovescia verso lo zero per trasmettere le minacce all’umanità e al pianeta. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Orologio dell’Apocalisse 2026, il mondo è a 85 secondi dalla mezzanotte nucleare: “È il valore più vicino alla catastrofe che si sia mai visto”

