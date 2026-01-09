Psicoterapeuta uccisa ad Arezzo ergastolo a Mohamed Irfan Rhana Non riconosciuta la crudeltà

La Corte d’assise di Arezzo ha condannato all’ergastolo Mohamed Irfan Rhana, riconosciuto colpevole dell’omicidio della psicoterapeuta Letizia Girolami, avvenuto il 5 ottobre 2024 a Foiano della Chiana. La sentenza non ha riconosciuto la presenza di crudeltà, confermando la gravità del reato e l’esito del processo. La vicenda evidenzia le implicazioni legali e morali di un fatto di cronaca che ha suscitato grande attenzione nella comunit

Ergastolo. È la condanna emessa dalla Corte d'assise di Arezzo nei confronti di Mohamed Irfan Rhana, 37 anni, originario del Pakistan, riconosciuto colpevole dell'omicidio aggravato di Letizia Girolami, la psicoterapeuta di 72 anni uccisa il 5 ottobre 2024 all'interno della sua proprietà a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Il dispositivo è stato letto dalla presidente della Corte, Annamaria Loprete, al termine di circa un'ora di camera di consiglio. I giudici hanno accolto integralmente la richiesta della Procura, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi ed escludendo attenuanti o riduzioni di pena, come aveva invece chiesto la difesa.

