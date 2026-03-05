Oristano esplode una bombola di gas in casa | morti marito e moglie

A Oristano una bombola di gas è esplosa in una abitazione, causando la morte di un marito e di sua moglie, entrambi anziani. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvarli. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le dinamiche dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. La coppia risiedeva nello stesso indirizzo al momento dell'esplosione.

A Ghilarza, in provincia di Oristano, due anziani coniugi sono morti a causa dell'esplosione di una bombola di gas all'interno della loro abitazione. Le vittime sono Luciano Pinna, di 80 anni, e la moglie Antonia, di 73. La deflagrazione potrebbe essere stata innescata da una perdita dalla stufa a gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l'episodio e accertare le cause. L'allarme sarebbe stato lanciato dal figlio della coppia, Adriano, che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. All'arrivo delle squadre di emergenza l'uomo era già morto, mentre per la moglie è stato fatto intervenire l'elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.