Questa mattina alle 13.30 un edificio ad Adelfia, in provincia di Bari, è crollato improvvisamente. Le prime ricostruzioni indicano che l’esplosione potrebbe essere stata provocata da una bombola di gas. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma purtroppo due persone hanno perso la vita nell’incidente. La zona è stata evacuata e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Un edificio è crollato intorno alle 13.30 ad Adelfia, in provincia di Bari, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo, tra le macerie rinvenuti due corpi: i morti sono Rocco Lotito, 89 anni e Antonietta Costantini, 92. Marito e moglie, erano in casa quando c'è stato lo scoppio. Secondo quanto hanno raccontato i vicini le esplosioni potrebbero essere state due. "È stata recuperata la seconda salma, quindi è confermato che ci sono due deceduti" ha detto l'assessore ai Servizi sociali Biagio Cistulli. I due corpi, spiega, "sono uno lontano dall'altro, però al momento non abbiamo altre specifiche, perché non riescono ancora ad entrare all'interno dell'abitato". 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Esplode una bombola di gas, crolla un edificio: due morti

Approfondimenti su Adelfia Crollo

Un edificio si è sgretolato questa mattina intorno alle 13.

Un’esplosione di una bombola del gas ha causato il crollo parziale di una palazzina a Bisignano, in provincia di Cosenza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il momento dell’esplosione di una bombola di Gas a Ischia

Ultime notizie su Adelfia Crollo

Argomenti discussi: Altipiani di Arcinazzo. Esplode una bombola in casa: muore un settantunenne; Esplode una bombola di gas agli Altipiani di Arcinazzo, muore un 70enne; Esplode una bombola di gas in un appartamento, un giovane ferito e 9 famiglie evacuate; Crolla una palazzina a Morlupo, esplode una bombola ad Arcinazzo.

Esplode una bombola di gas in un appartamento, un giovane ferito e 9 famiglie evacuateLa fidanzata del giovane che era in casa con lui ha dato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno prestato soccorso, messo in sicurezza l'area e provveduto ad evacuare le famiglie per questio ... quicosenza.it

Esplode una bombola di gas, crolla un edificio: si cercano persone sotto le macerieUn edificio è crollato intorno alle 13.30 ad Adelfia, in provincia di Bari, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas. I ... msn.com

Bombola a bioetanolo esplode al primo piano di uno stabile vicino alla Lega Navale: rapido intervento dei soccorsi, nessun ferito grave https://www.calabriainchieste.it/2026/01/31/esplosione-in-un-appartamento-sul-lungomare-di-crotone-giovane-ferito-evacu - facebook.com facebook

Morlupo, crolla una palazzina: si cerca un uomo. Arcinazzo, esplode bombola del gas: morto un 70enne x.com