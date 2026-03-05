Oristano esplode stufa a gas | marito e moglie muoiono in casa

A Oristano, marito e moglie sono morti in casa a causa di un’esplosione proveniente da una stufa a gas. L’incidente è avvenuto questa mattina, quando si è verificata l’esplosione che ha causato gravi danni all’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario, ma purtroppo non c’era più nulla da fare.

(Adnkronos) – Tragedia nell'Oristanese, marito e moglie hanno perso la vita a causa di un'esplosione nella loro casa. L'incidente è avvenuto a Ghilarza e le vittime sono due coniugi di 80 e 73 anni. L'esplosione è stata causata da una stufa a gas e per la coppia non c'è stato niente da fare.

