Capodanno 2026 ad Arenzano con musica e spettacoli in riva al mare

Il Capodanno 2026 ad Arenzano offre un'opportunità di vivere l’arrivo del nuovo anno in riva al mare, con una serata dedicata a musica e spettacoli. L’evento, pensato per tutta la famiglia, combina atmosfere rilassanti e momenti di intrattenimento, creando un’occasione per salutare l’anno che termina e accogliere quello nuovo in un ambiente suggestivo e tranquillo.

Arenzano festeggia il Capodanno in spiaggia con una lunga serata tra divertimento, musica e spettacolo. Appuntamento a Piazzale Lido – Lungomare Kennedy a partire dalle 21.30.Programma21.30 – Andrea Toscano alla consolle22.00– Studio 54 live show23.40 – Countdown & Laser ShowDalla mezzanotte –.

