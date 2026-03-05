Oppo e MediaTek potenziano l’AI on-device con la serie Find X9

Durante il Mobile World Congress 2026 di Barcellona, Oppo e MediaTek hanno annunciato un rafforzamento della collaborazione per integrare in modo più approfondito e performante l’intelligenza artificiale nei dispositivi mobili della serie Find X9.

Al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, Oppo e MediaTek hanno annunciato un rafforzamento della loro collaborazione per integrare in maniera più profonda e performante l’intelligenza artificiale nei dispositivi mobili. La prima applicazione concreta di questa partnership si vedrà con i nuovi smartphone della serie Oppo Find X9, seguita poi da altri modelli, presumibilmente di fascia alta. L’obiettivo principale è aumentare il numero e la qualità delle funzioni AI elaborate direttamente sul dispositivo, senza ricorrere al cloud. I vantaggi principali di questa modalità includono maggiore privacy e una latenza ridotta, migliorando così l’esperienza utente anche in assenza di connessione stabile. 🔗 Leggi su Billipop.com

