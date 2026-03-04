Oppo find x9 series avrà nuove funzionalità di intelligenza artificiale potenziate dal dimensity 9500 di mediatek

La serie Oppo Find X9 integrerà funzionalità di intelligenza artificiale migliorate grazie al processore Dimensity 9500 di MediaTek. Questa novità riguarda l’implementazione dell’omni modello multimodale sui dispositivi dotati di questa piattaforma. La presenza di questa tecnologia rappresenta un passo avanti nell’ambito dell’IA on-device, rendendo più avanzate le capacità dei dispositivi.

l’integrazione dell’omni modello multimodale nei dispositivi dotati di dimensity 9500 segna una tappa significativa nell’IA on-device. questa collaborazione tra mediaTek e OPPO mette in campo una soluzione che opera direttamente sul telefono, garantendo interazioni fluide tra testo, voce, immagini e video, con elevata attenzione alla privacy e alle prestazioni. la collaborazione tra mediaTek e OPPO prevede l’integrazione del modello Omni sui terminali alimentati dal Dimensity 9500, offrendo una piattaforma di IA in locale. il modello Omni è una soluzione multimodale che consente interazioni fluide tramite testo, voce, immagini e video, supportando casi d’uso come live scene understanding per una esperienza di live Q&A più interattiva, grazie all’unità di elaborazione neurale integrata presente nel chip. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

OPPO Find X9 Ultra sbarca in Europa nel 2026OPPO conferma ufficialmente l’arrivo del Find X9 Ultra in Europa nel corso del 2026.

Oppo find x9 ultra fughe mostrano configurazione massiva della fotocamerauna nuova fuga di notizie rivela dettagli concreti sul prossimo top di gamma di oppo, il find x9 ultra.

