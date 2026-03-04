OPPO ha annunciato che il modello Find X9 Ultra è stato certificato con una tecnologia di ricarica rapida da 100 watt prima del suo lancio globale. Il dispositivo si distingue per miglioramenti nelle prestazioni, nella capacità di ricarica e nel comparto fotografico rispetto ai modelli precedenti. La presentazione ufficiale del telefono è prevista per le prossime settimane.

OPPO Find X9 Ultra è al centro di nuove anticipazioni che riguardano ricarica, prestazioni e comparto fotografico. l’obiettivo è offrire una panoramica chiara sulle indiscrezioni emerse, evidenziando le caratteristiche che emergono dalla certificazione ufficiale e dalle voci di mercato, senza introdurre elementi non verificati. Il dispositivo ha fatto visita all’autorità cinese 3c, rivelando la presenza di una ricarica da 100 w con il modello PMA110. L’elenco non menziona la ricarica wireless, ma circolano voci su una possibile integrazione di 50 w wireless in futuro. È probabile che la confezione includa un caricatore. All’interno del sistema si prevede un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagnato da RAM LPDDR5X e molto probabilmente da memoria UFS 4. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Oppo find x9 ultra certificato con ricarica da 100w prima del lancio globale

