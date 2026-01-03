Case di comunità | botta e risposta tra l' opposizione e Asugi

Le recenti dichiarazioni tra l'opposizione e Asugi riguardano la gestione delle Case di comunità a Trieste. Mentre si suggerisce di non ridurre il personale delle Microaree, si sottolinea la necessità di investimenti e assunzioni per garantire servizi adeguati. La discussione evidenzia l'importanza di un equilibrio tra risorse umane e sviluppo delle strutture, a beneficio della qualità dell'assistenza sanitaria locale.

“Non si tolga personale alle Microaree di Trieste per spostarlo sulle Case di comunità, ma si pensi a nuove risorse e assunzioni”. Le parole sono quelle pronunciate dai consiglieri di opposizione del Consiglio comunale e regionale nell'ambito del progetto inaugurato nei giorni scorsi all'ospedale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

