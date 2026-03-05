google migliora la funzione preferita dell app telefono scopri come usarla

Google ha aggiornato la funzione preferita dell’app Telefono, chiamata calling cards, che permette di impostare e condividere facilmente le proprie schede di chiamata. Nell’articolo si spiega cosa comporta questa funzione, le modalità per attivarla e i passaggi necessari per gestire la condivisione delle calling cards. Viene fornita una guida pratica per gli utenti interessati a sfruttare questa novità.

Questo testo esplora la funzione calling cards presente nell’app Google Phone, spiegando cosa comporta, come attivarla e come gestire la condivisione. L’evoluzione recente permette di impostare una card personale visibile anche alle persone contattate, offrendo un modo immediato per presentarsi durante una chiamata o una videochiamata. come creare una calling card personale. La procedura è pensata per essere immediata e intuitiva, con possibili aggiornamenti tramite l’app. Una volta aperta l’app Google Phone, dovrebbe emergere un avviso prominente con la call-to-action «crea la tua calling card». Se comparisse, si deve premere «Inizia». Nel caso in cui l’avviso non sia visibile, è possibile raggiungere la funzione seguendo questo percorso: tre linee > Impostazioni > scorrere fino in fondo > Calling card > crea. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Tutto quello che riguarda Google migliora.

