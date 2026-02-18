Google home aggiornamento più recente migliora automazione e altre novità
Google Home ha rilasciato un nuovo aggiornamento perché vuole rendere più semplice controllare le luci e i dispositivi smart in casa. Ora, gli utenti possono impostare routine più complesse e ottenere risposte più rapide grazie a miglioramenti nel riconoscimento vocale. La novità include anche una funzione che permette di personalizzare meglio le automazioni, come accendere le luci quando si entra in stanza.
Questo aggiornamento dell’app Google Home presenta nuove opportunità per l’automazione domestica, migliorando l’interazione vocale e la gestione delle routine. Le modifiche principali riguardano l’introduzione di azioni vocali predefinite nell’ editor di automazioni, la possibilità di rimuovere routine preimpostate, un sistema di back più immediato e un potenziamento dei download delle clip video sulla versione web. Ogni dettaglio è pensato per rendere l’uso quotidiano più efficiente, ordinato e personalizzabile. azioni vocali predefinite nell’editor di automazioni. La novità principale consiste nell’inserimento di azioni vocali predefinite all’interno dell’ editor di automazioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Google home ora permette di eliminare routine predefinite e migliora i download di clip sul webIl 17 febbraio 2026, Google ha annunciato un aggiornamento importante per Google Home, che ha causato maggiore libertà nell’organizzazione delle routine.
Leggi anche: Google Home cambia ancora, ma non tutti gli utenti sono contenti delle novità
How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)
Argomenti discussi: Google Home, il riepilogo delle attività diventa più ricco con immagini e clip AI; Google lavora per includere elementi visivi nel Riepilogo della casa di Google Home; Google Home in crisi: aggiornamento Gemini non basta; Android 17 Beta 1 rinviata, cosa cambia con il nuovo aggiornamento.
Aggiornamento Google Home: video delle videocamere miglioratiGoogle ha rilasciato un importante aggiornamento per l’app Google Home, con l’obiettivo di rendere la gestione della casa smart più semplice e affidabile. tecnoandroid.it
L'aggiornamento Google Home 4.8 corregge gli errori della fotocamera e aggiunge i pulsanti intelligentiGoogle sta distribuendo aggiornamenti all'applicazione Google Home (inclusa la versione 4.8) che mirano a migliorare l'affidabilità della riproduzione close-to-live della telecamera Nest e a ridurre ... notebookcheck.it
https://sites.google.com/view/meteo-la-bassa/home facebook
Google Home, il riepilogo delle attività diventa più ricco con immagini e clip AI x.com