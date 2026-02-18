Google home aggiornamento più recente migliora automazione e altre novità

Google Home ha rilasciato un nuovo aggiornamento perché vuole rendere più semplice controllare le luci e i dispositivi smart in casa. Ora, gli utenti possono impostare routine più complesse e ottenere risposte più rapide grazie a miglioramenti nel riconoscimento vocale. La novità include anche una funzione che permette di personalizzare meglio le automazioni, come accendere le luci quando si entra in stanza.

Questo aggiornamento dell’app Google Home presenta nuove opportunità per l’automazione domestica, migliorando l’interazione vocale e la gestione delle routine. Le modifiche principali riguardano l’introduzione di azioni vocali predefinite nell’ editor di automazioni, la possibilità di rimuovere routine preimpostate, un sistema di back più immediato e un potenziamento dei download delle clip video sulla versione web. Ogni dettaglio è pensato per rendere l’uso quotidiano più efficiente, ordinato e personalizzabile. azioni vocali predefinite nell’editor di automazioni. La novità principale consiste nell’inserimento di azioni vocali predefinite all’interno dell’ editor di automazioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google home ora permette di eliminare routine predefinite e migliora i download di clip sul webIl 17 febbraio 2026, Google ha annunciato un aggiornamento importante per Google Home, che ha causato maggiore libertà nell’organizzazione delle routine.

