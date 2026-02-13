Niente duplicati delle tessere elettorali nelle postazioni decentrate | grande disservizio per i cittadini

Oggi, 13 febbraio 2026, ho scoperto che le postazioni decentrate non distribuiscono più duplicati delle tessere elettorali, creando grandi disagi ai cittadini. La causa sembra essere una decisione dell’amministrazione comunale di centralizzare i servizi, lasciando fuori dalla possibilità di ottenere copie le sedi periferiche. Sono arrivato alla sede dell’ottava circoscrizione, ma mi sono trovato di fronte a un cartello che informava dell’impossibilità di ritirare duplicati, costringendomi a spostarmi in un’altra sede. Un disagio che si aggiunge alla lunga attesa e alla confusione che si respira in questi giorni di r

Questa mattina, 13 febbraio 2026, mi sono recato presso la sede dell'ottava circoscrizione per rinnovare la mia tessera elettorale. Il messo comunale che si trova all'ingresso mi ha informato che ad oggi non è possibile avere un duplicato della tessera elettorale perché non è ancora disponibile il programma che si utilizza per il rinnovo. Contrariamente a quanto comunicato dall'ufficio Elettorato, quindi, non è possibile effettuare questa operazione in una postazione decentrata. Credo che questo, senza nessuna polemica, sia un grande disservizio per i cittadini. Mi hanno naturalmente detto di recarmi in piazza Giulio Cesare.🔗 Leggi su Palermotoday.it

