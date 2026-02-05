A marzo si vota il referendum sul giustizia come richiedere tessere elettorali e carte d’identità

A Messina, si apre la procedura per il referendum sul giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo. Palazzo Zanca annuncia che i cittadini possono già chiedere le tessere elettorali e le carte d’identità presso l’ufficio del Servizio Elettorale, situato al piano terra di Palazzo Zanca in Piazza Unione. La Prefettura di Messina ha confermato le modalità di rilascio, invitando gli elettori a muoversi con anticipo per evitare code.

Palazzo Zanca comunica, come da circolare della Prefettura di Messina, che in occasione del Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026, è possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali presso gli uffici del Servizio Elettorale (piano terra Palazzo Zanca – Piazza Unione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Messina Referendum Referendum sulla Giustizia, si vota il 22 e 23 marzo Il 22 e 23 marzo 2026 si svolgerà il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, come annunciato dal Consiglio dei ministri. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Messina Referendum Argomenti discussi: Speciale Referendum 2026; Referendum popolare Confermativo del 22 e 23 marzo 2026 / Avvisi / Novità / Homepage; Referendum, il Tar respinge il ricorso sulla data: si vota il 22 e 23 marzo; Toscana alle urne sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo: come si vota. Forlì-Cesena: domenica 15 marzo si vota per il presidente della ProvinciaLa Provincia di Forlì-Cesena informa che, con decreto presidenziale, sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della ... corriereromagna.it Presidente della Provincia, si vota il 15 marzoPer eleggere il nuovo presidente della Provincia di Latina si voterà il 15 marzo. L'attuale presidente, Gerardo Stefanelli, il cui mandato è scaduto il 19 dicembre, ha emesso ... ilmessaggero.it Il 22 e il 23 marzo VOTA NO! facebook Il 22 e 23 marzo vota No al Referendum Salva-Casta! x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.