Negli anni '90, anche i mangaka affrontavano le sfide delle scadenze, spesso influenzate dai videogiochi. Ricordano ancora quando Eiichiro Oda, creatore di One Piece, si prese una pausa dal lavoro per dedicarsi a un videogioco. Questa vicenda testimonia come l’intrattenimento digitale abbia inciso sull’industria del fumetto giapponese, sottolineando le difficoltà di conciliare passione e impegni professionali in un’epoca di grandi trasformazioni.

Ancora adesso alcuni ricordano che negli anni '90 anche i mangaka rischiavano le deadline per colpa dei JRPG. In quel periodo, persino Eiichiro Oda in particolare sfiorò il disastro editoriale con One Piece per. un famoso videogame. Più di vent'anni fa Eiichiro Oda confessò di aver quasi mancato una scadenza di One Piece per colpa di Final Fantasy VIII. Un aneddoto che ancora oggi alcuni fan ricordano adesso divertiti, ma ai tempi racconta la forza culturale dei JRPG in Giappone e l'ossessione a volte eccessiva dei mangaka. Un autore, un JRPG e una scadenza saltata per un soffio Oggi One Piece è un monumento transgenerazionale, ma nel 1999 era ancora un giovane manga che stava attraversando il celebre arco di Arlong Park. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece, i fan ricordano quando Eiichiro Oda ha smesso di lavorare perché giocava a un videogame

Leggi anche: One Piece, Eiichiro Oda: "Sto invecchiando, ecco perché l'anno prossimo si corre verso la fine"

Leggi anche: One piece: come un errore ha rischiato di rovinare il colpo di scena più intelligente di Eiichiro Oda

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: One Piece, Netflix cambia Nico Robin nel live-action: un dettaglio sulle sue origini divide i fan; Nuovo teaser trailer per One Piece, stagione 2: la ciurma se la vede con la Baroque Works; One Piece torna presto su Netflix: teaser italiano e data della nuova stagione, con il debutto di Nico Robin; One Piece, 25 anni del manga in Italia: perché continua a essere uno dei fenomeni editoriali più importanti al mondo.

One Piece, i fan ricordano quando Eiichiro Oda ha smesso di lavorare perché giocava a un videogame - Ancora adesso alcuni ricordano che negli anni '90 anche i mangaka rischiavano le deadline per colpa dei JRPG. In quel periodo, persino Eiichiro Oda in particolare sfiorò il disastro editoriale con One ... movieplayer.it

One Piece, Netflix cambia Nico Robin nel live-action: un dettaglio sulle sue origini divide i fan - Con l'arrivo della seconda stagione di One Piece su Netflix, un dettaglio nel design di Nico Robin ha fatto discutere i fan, una scelta narrativa che modifica un elemento chiave della storia originale ... msn.com

Nonostante i recenti progressi, Zoro deve ancora superare diversi leggendari spadaccini per raggiungere il suo sogno in One Piece. https://anime.everyeye.it/notizie/one-piece-5-spadaccini-formidabili-sovrastano-roronoa-zoro-854129.htmlutm_medium=S facebook