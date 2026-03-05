Omicidio Vitolo la moglie resta in carcere dopo l' interrogatorio
R.C., donna di 54 anni, è stata mantenuta in carcere dopo aver affrontato l'interrogatorio in merito all'omicidio del marito, Francesco Vitolo, di 62 anni, imprenditore di Pagani. La decisione di trattenere la donna nel carcere è stata presa a seguito delle verifiche condotte durante il procedimento. L'indagine prosegue per chiarire le circostanze dell'episodio.
Nella giornata di domani si svolgerà l'autopsia sul corpo della vittima. Un accertamento irripetibile fondamentale, ai fini investigativi, che dovrà chiarire le cause del decesso del 62enne Resta in carcere R.C., la 54enne accusata dell'omicidio del marito Francesco Vitolo, 62enne imprenditore di Pagani. Il Gip di Nocera Inferiore, pur non convalidando il fermo disposto dalla procura per l'indagata (non ritenendo sussistente un eventuale pericolo di fuga), ha disposto per la stessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Nella giornata di domani si svolgerà l'autopsia sul corpo della vittima. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Svolta sul caso dell’imprenditore Franco Vitolo: fermata la moglie con l’accusa di omicidioFrancesco Vitolo è un imprenditore di 60 anni che è stato trovato morto sabato scorso nella sua casa a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno).
“Arrestata la moglie”. Morte Francesco Vitolo, svolta choc: la ricostruzione e l’accusa di omicidioLa morte di Francesco Vitolo, imprenditore del Salernitano, potrebbe avere una svolta decisiva.
