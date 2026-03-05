Omicidio Ruoso c' è un sospettato

A Pordenone, in Questura, si trova una persona sotto osservazione in relazione all'omicidio del patron di TelePordenone. La polizia sta esaminando i dettagli e le prove raccolte per questa vicenda. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori elementi o identificazioni ufficiali sul sospettato. La situazione rimane al centro dell'indagine in attesa di sviluppi.

Un uomo interrogato in questura. La rivelazione del procuratore Pietro Montrone C'è una persona in Questura a Pordenone sulla quale si nutrono forti sospetti rispetto al delitto del patron di TelePordenone". Lo ha detto, all'Ansa il Procuratore della Repubblica, Pietro Montrone. "Tecnicamente non è ancora in stato di fermo - ha precisato - stiamo completando gli accertamenti. Non abbiamo ancora elementi sul possibile movente". Nella mattina del 5 marzo è stata perquisita un'abitazione in via Toti a Tiezzo, frazione di Azzano Decimo. Secondo quanto emerso, è stata anche perquisita un'automobile all'interno della quale è stato ritrovato un grosso borsone. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

