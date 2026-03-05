Omicidio Mario Ruoso c’è un sospettato | È un suo storico collaboratore

Un sospettato è stato individuato in relazione all’omicidio di Mario Ruoso, il patron di TelePordenone. La persona si trova attualmente in questura e viene ritenuta fortemente coinvolta nel caso. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e raccogliere elementi a supporto dell’accusa. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

Una persona che si trova già in questura è fortemente sospettata dell' omicidio di Mario Ruoso, patron di TelePordenone. «Tecnicamente non è ancora in stato di fermo, stiamo completando gli accertamenti. Non abbiamo ancora elementi sul possibile movente», ha detto alll'agenzia di stampa Ansa il procuratore della Repubblica Pietro Montrone. Secondo quanto filtra dagli ambienti investigativi dell'inchiesta, l'uomo, 68enne, sarebbe uno storico collaboratore dello stesso Ruoso. Gli investigatori avrebbero anche individuato in ragioni economiche il movente dell'assassinio. Colpito più volte alla testa. Ruoso è stato colpito più volte alla testa «con un corpo contundente», aveva spiegato Montrone uscendo dal suo attico al settimo piano a Pordenone.